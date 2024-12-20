Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед
Португалец заверил, что поможет Антони обрести свою лучшую форму.
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о своем подопечном Антони.
По словам португальца, вингеру манкунианцев просто не хватает уверенности в себе, но он готов помочь ему вернуться на свой лучший уровень.
«Ему не хватает уверенности, я помогу ему найти свой лучший футбол, как тогда, когда он играл в Аяксе.
Ему придется много работать, но я уверен в нем и его силах», - заявил Рубен.
Напомним, ранее сообщалось, что саудовские клубы готовы приобрести звезду Манчестер Юнайтед.
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