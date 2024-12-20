iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед

Португалец заверил, что поможет Антони обрести свою лучшую форму.
Сегодня, 17:59
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился мыслями о своем подопечном Антони.

По словам португальца, вингеру манкунианцев просто не хватает уверенности в себе, но он готов помочь ему вернуться на свой лучший уровень.

«Ему не хватает уверенности, я помогу ему найти свой лучший футбол, как тогда, когда он играл в Аяксе. 

Ему придется много работать, но я уверен в нем и его силах», - заявил Рубен.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовские клубы готовы приобрести звезду Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони Рубен Аморим

Статьи по теме

Ширер: Очень здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами Ширер: Очень здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами
"Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией "Очень хороший знак": Аморим высказался о ссоре игроков МЮ после матча с Викторией
Аморим: Мы хотим вернуть МЮ на вершину АПЛ Аморим: Мы хотим вернуть МЮ на вершину АПЛ
Аморим повторил необычное достижение экс-тренера МЮ Аморим повторил необычное достижение экс-тренера МЮ
Помочь журналистам

Видео

Церемония взвешивания Усика и Фьюри: онлайн-трансляция события
Церемония взвешивания Усика и Фьюри: онлайн-трансляция события

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Улдаль одержал дебютную победу на Кубке мира, Дудченко и Мандзин - в топ-20 спринта
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Европа19:45
Турецкая лига может пополниться еще одним топовым европейским игроком
Украина19:39
На войне с россией погиб украинский арбитр
Европа19:14
Манчестер Сити потерял ключевого игрока
Украина19:04
Суперлига: Кривбасс вырвал победу у Ровно, Мавпы снова обыграли Луцк
Бокс19:00
Усик - Фьюри 2: анонс и прогноз на реванш
Украина18:56
Экс-легионер Динамо завершил карьеру из-за серьезных личных проблем
Европа18:39
Мареска высказался о расследовании в отношении допинг-скандала Мудрика
Футбол18:26
Родри - лучший игрок года, двое украинцев - в топ-100 по версии The Guardian
Европа17:59
Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед
Олимпийские виды17:54
Харлан получила от НОК специальную награду от НОК
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK