Астон Вилла - Манчестер Сити 2:1: обзор матча и результат игры 21.12.2024

В субботу, 21 декабря, Астон Вилла принимала на своем поле Манчестер Сити в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

В противостоянии с соседом по турнирной таблице "горожане" потерпели очередную неудачу, уступив со счетом 1:2.

Астон Вилле удалось открыть счет на 16-й минуте усилиями Джона Дурана, а удвоили преимущество хозяева поля в середине второго тайма благодаря результативному удару Моргана Роджерса. Гости же сумели ответить лишь одним голом Фила Фодена в компенсированное время.

Астон Вилла набрала 28 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя Манчестер Сити. "Горожане" с 27 баллами опустились на шестую позицию.

Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити 17-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла - Манчестер Сити 2:1

Голы: Дуран, 16, Роджерс, 65 - Фоден, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.41 - 1.03

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 5 - 4

Фолы: 14 - 7

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Торрес, Динь - Камара, Онана - Тилеманс, Роджерс, Макгинн - Дуран (Воткинс, 80).

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Стоунз (Уокер, 46), Аканджи, Гвардиол - Силва, Ковачич (Доку, 84), Гюндоган (Савио, 72) - Фоден, Холанд, Грилиш.

Предупреждения: Кэш, Мартинес, Макгинн - Льюис, Гвардиол, Грилиш.

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