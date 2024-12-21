Арсенал победил Кристал Пэлас второй раз за неделю, разгромив соперника
"Канониры" одержали легкую победу.
В рамках 17-го тура АПЛ Арсенал встретился с Кристал Пелас.
Уже на первых минутах игры команды обменялись голами. Сначала забил Габриэль Жезус, а после Исмаила Сарр.
Почти сразу после забитого мяча в исполнении Сарра, Жезус отметился дублем.
До завершения первого тайма Кай Гаверц удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме забивали Габриэл Мартинелли и Деклан Райс.
Ранее Арсенал победил Кристал Пэлас в Кубке Лиги благодаря хет-трику Жезуса.
Кристал Пэлас - Арсенал 1:5
Голы: Сарр, 11 - Жезус, 6, 14, Гаверц, 38, Мартинелли, 60, Райс, 84
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