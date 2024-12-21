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Арсенал победил Кристал Пэлас второй раз за неделю, разгромив соперника

"Канониры" одержали легкую победу.
Вчера, 21:28
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В рамках 17-го тура АПЛ Арсенал встретился с Кристал Пелас.

Уже на первых минутах игры команды обменялись голами. Сначала забил Габриэль Жезус, а после Исмаила Сарр.

Почти сразу после забитого мяча в исполнении Сарра, Жезус отметился дублем.

До завершения первого тайма Кай Гаверц удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме забивали Габриэл Мартинелли и Деклан Райс.

Ранее Арсенал победил Кристал Пэлас в Кубке Лиги благодаря хет-трику Жезуса.

Кристал Пэлас - Арсенал 1:5

Голы: Сарр, 11 - Жезус, 6, 14, Гаверц, 38, Мартинелли, 60, Райс, 84

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Кристал Пелас

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