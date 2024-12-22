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Довбик вышел на третье место среди украинцев по количеству голов в топ-5 лиг

Форвард Ромы забил 29-ый гол в топовых чемпионатах.
Сегодня, 15:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 17-го тура Серии А Рома разгромила Парму.

Один из голов забил Артем Довбик. Этот мяч стал для него 29-ым в периоде карьеры, который проходит в топ-5 лигах.

Украинец обогнал Руслана Малиновского и вошел в тройку лучших украинских бомбардиров по количеству голов в АПЛ, Серии А, Ла Лизы, Бундеслиге или Лиге 1.

Довбыка опережают пока только Андрей Воронин с 53 мячами и Андрей Шевченко, который назабивал более 100 голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

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