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Постекоглу: Надо отдать должное Ливерпулю, они были слишком хороши

Однако ключевой проблемой специалист видит отсутствие ключевых игроков.
Вчера, 21:40
Эндж Постекоглу / Getty Images
Эндж Постекоглу / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу прокомментировал итоги матча против Ливерпуля.

Напомним, приезд мерсисайдцев на Тоттенхэм Стэдиум завершился в пользу гостей с девятью забитыми мячами.

Постекоглу заявил, что соперник был слишком хорош, однако Тоттенхэму также не хватило ключевых игроков и энергии в прошедшем матче.

"Безусловно, болезненный матч для нас. Надо отдать должное Ливерпулю, они были слишком хороши. Сейчас они в отличной форме и чувствуют себя уверенно. Для нас это был слишком сложный матч, и казалось, что нам не хватало энергии, и это вполне объяснимо.

Если вы не хотите принимать во внимание тот факт, что нам не хватает вратаря, двух центральных защитников и левого защитника, и это не соответствует тому, что мы делаем... То я не знаю, что еще сказать. Думаю, каждый делает свои выводы. Люди оценивают мою работу либо хорошо, либо плохо, и это нормально.

Это довольно важно – если убрать вратаря, двух центральных защитников и левого защитника Ливерпуля – или любой другой команды, – им бы тоже пришлось нелегко", - приводит слова тренера BBC.

Ранее также Аморим прокомментировал очередное поражение Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

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