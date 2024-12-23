Винисиус – крестный отец: лучший футболист мира получил интересный подарок
Бразилец теперь имеет новый дорогостоящий аксессуар.
Форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор получил драгоценный подарок от компании Jacob & Co, специализирующейся на изготовлении украшений и часов.
Лучшему футболисту мира по версии ФИФА вручили часы на тематику культового фильма "Крестный отец".
Игрок примерил подарок и сфотографировался со своими наградами, включая и свежий трофей от ФИФА.
Винисиус пропускал прошлый матч своего клуба против Севильи, в котором Реал одержал уверенную победу. Тем временем сам Винни посетил Майами, штат Флорида, США.
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