iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Винисиус – крестный отец: лучший футболист мира получил интересный подарок

Бразилец теперь имеет новый дорогостоящий аксессуар.
Сегодня, 10:59
Getty Images
Getty Images

Форвард мадридского Реала Винисиус Жуниор получил драгоценный подарок от компании Jacob & Co, специализирующейся на изготовлении украшений и часов.

Лучшему футболисту мира по версии ФИФА вручили часы на тематику культового фильма "Крестный отец".

Игрок примерил подарок и сфотографировался со своими наградами, включая и свежий трофей от ФИФА.

Винисиус пропускал прошлый матч своего клуба против Севильи, в котором Реал одержал уверенную победу. Тем временем сам Винни посетил Майами, штат Флорида, США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up
Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри
Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ
Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

13:35
Экстра-лига по футзалу: ХИТ совершил сумасшедший камбэк с Athletic, поражения Урагана и Sky Up
Бокс13:15
Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри
Украина13:12
Ворскла арендовала игрока Динамо – СМИ
Бокс12:50
Холифилд обратился к Усику после победы в реванше с Фьюри
Европа12:45
Подешевевшие футболисты: Неймар, Сане и Мартинелли в десятке самых больших регрессов, а лидирует форвард ПСЖ
Теннис12:20
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
Лига конференций11:58
Лига конференций: известно расписание стыковых матчей
Европа11:31
Минута молчания во время матча в Германии началась с нацистского выкрика фаната – другие отреагировали
Европа10:59
Винисиус – крестный отец: лучший футболист мира получил интересный подарок
Украина10:37
Забарный – лучший игрок года в сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK