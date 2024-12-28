Ямаль возобновил отношения с девушкой, которая изменила ему

В пятницу, 27 декабря, прошла церемония награждения Globe Soccer Awards.

17-летний футболист Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль стал победителем в Globe Soccer Awards в номинации "Лучшему молодому стремительно развивающемуся игроку".

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Вингер каталонской команды посетил мероприятие вместе со своей бывшей девушкой Алекс Падильей.

После чемпионата Европы-2024, который выиграла Испания, Ямаль расстался с девушкой, ведь та ему изменила.

Видимо, сейчас пара возобновила отношения.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые станет отцом.

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