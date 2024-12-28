iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ямаль возобновил отношения с девушкой, которая изменила ему

Восходящая звезда футбола продолжил любовную историю.
Сегодня, 09:35
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В пятницу, 27 декабря, прошла церемония награждения Globe Soccer Awards.

17-летний футболист Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль стал победителем в Globe Soccer Awards в номинации "Лучшему молодому стремительно развивающемуся игроку".

Читай также: Лидер сборной Украины женился

Вингер каталонской команды посетил мероприятие вместе со своей бывшей девушкой Алекс Падильей.

После чемпионата Европы-2024, который выиграла Испания, Ямаль расстался с девушкой, ведь та ему изменила.

Видимо, сейчас пара возобновила отношения.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые станет отцом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Европа13:18
Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды
12:50
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Бокс12:30
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Биатлон12:00
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
Европа11:50
"Рождественский поцелуй": футболист клуба Серии А опубликовал фото со своим парнем
НБА11:37
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Эдвардса возглавил рейтинг
Европа10:50
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
Бокс10:30
"Машина": Атлас оценил победу Богачука в андеркарде Усик - Фьюри
Шахматы10:05
Магнус Карлсен дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду - норвежец нарушил дресс-код ФИДЕ
Европа09:35
Ямаль возобновил отношения с девушкой, которая изменила ему
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK