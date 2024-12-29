Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно
Ганси желает усилить опорную зону.
Каталонская Барселона может провернуть один трансфер в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sport, Ганси Флик попросил у руководства усилить одну позицию. Немец считает, что опорная зона нуждается в «свежей крови».
Отмечается, что специалист доволен Марком Касадо, как основным игроком, но уверен, что ему нужна подмена.
В текущий момент «сине-гранатовые» идут на третьем месте в чемпионате Испании, имея 38 очков.
Напомним, ранее сообщалось, что боссы Барселоны нашли решение проблемы с регистрацией игроков.
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