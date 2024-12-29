iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно

Ганси желает усилить опорную зону.
Сегодня, 00:59
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Каталонская Барселона может провернуть один трансфер в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport, Ганси Флик попросил у руководства усилить одну позицию. Немец считает, что опорная зона нуждается в «свежей крови».

Отмечается, что специалист доволен Марком Касадо, как основным игроком, но уверен, что ему нужна подмена.

В текущий момент «сине-гранатовые» идут на третьем месте в чемпионате Испании, имея 38 очков.

Напомним, ранее сообщалось, что боссы Барселоны нашли решение проблемы с регистрацией игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ханси флик

Статьи по теме

Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом Барселона намерена оспорить удаление Флика в матче с Бетисом
Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие Барселону оштрафовали за баннер болельщиков с намеком на нацистское приветствие
Флик рассказал, считает ли он Ямаля уже лучшим футболистом в мире Флик рассказал, считает ли он Ямаля уже лучшим футболистом в мире
Флик высказался об успешном старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом Флик высказался об успешном старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Флик хочет усилить одну позицию в составе Барселоны в зимнее трансферное окно
Европа00:36
Манчестер Юнайтед может подписать игрока ПСЖ
Вчера, 23:55
Европа23:55
Аталанта убежала от поражения в матче с Лацио
Европа23:25
Немецкий топ-клуб установил ценник на своего лидера
Киберспорт23:01
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: jimpphat занял 17-е место в рейтинге
Европа22:55
Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона
Европа22:41
Роналду высказался о проблемах Манчестер Сити
Европа21:59
Фабрегас подтвердил, что экс-игрок сборной Англии приступил к тренировке с Комо
Биатлон21:39
Джима и Пидручный заняли лишь седьмое место на Рождественской гонке
Европа20:59
Топ-клуб АПЛ может уволить главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK