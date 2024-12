Фонсека объявил о том, что подал в отставку в Милане

В рамках чемпионата Италии Милан сыграл вничью с Ромой - 1:1.

После поединка наставник миланской команды Паулу Фонсека сообщил, что уходит в отставку с поста главного тренера Милана.

51-летний португалец на пресс-конференции высказался о решении.

"Да, я покидаю Милан. Это жизнь, она бывает такой. Моя совесть чиста, ведь я сделал все, что мог".

❌🇵🇹 Fonseca confirms he’s been sacked:



“Yes, I’ve left Milan. This is life, it goes like this. I have a good conscience, I did all I could do.” (Via Sky) pic.twitter.com/LxVokQvjRz