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Красная Фонсеки и ассист Довбика: Милан и Рома разошлись ничьей

Вероятно, это был последний матч для португальского специалиста.
Вчера, 23:44
Милан - Рома / Getty Images
Милан - Рома / Getty Images

В воскресенье, 29 декабря, Милан принимал дома Рому в рамках 18-го тура Серии А.

Уже на 11-й минуте Артем Довбик должен был выводить Рому вперед, но мяч после удара украинца попал в правую штангу. А вот удар Тиджани Рейндерса буквально через несколько минут оказался более точным, и нидерландец открыл счет.

Однако не прошло и 10 минут, как "волки" отыгрались. Довбик нашел пасом в штрафной Дибалу, который и сравнял счет. Под конец тайма Паулу Фонсека получил от арбитра две желтые карточки в течение трех минут и покинул тренерскую скамью.

Если в первом тайме команды показали равную игру, то во втором преимущество было на стороне Милана. Тем не менее воспользоваться им "россонери" не смогли, почти не создав моментов. Но и Рома во второй половине была не так активна, так что команды разошлись ничьей.

Статистика матча Милан - Рома 18-го тура Серии А

Милан - Рома 1:1
Голы: Рейндерс, 16 - Дибала, 23

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.38
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 21 - 12
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 6 - 5
Фолы: 17 - 8

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан

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