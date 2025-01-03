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Ман Сити нацелился на защитника, которого Тоттенхэм считает альтернативой Забарному

Абдулкодир Хусанов может оказаться в стане "горожан".
Сегодня, 17:57
Абдулькодир Хусанов / Getty Images
Абдулькодир Хусанов / Getty Images

Манчестер Сити определился с усилением, которое должно помочь пережить кризис результатов.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горожане» заинтересованы в услугах узбека Абдулькодира Хусанова, который ныне выступает за Ланс. В какую сумму его оценивает французский клуб - не добавляется.

Отметим, что Абдулькодир считается одним из самых талантливых центрбеков в европейском футболе и самым талантливым игроком Узбекистана.

Напомним, ранее сообщалось, что Хусанов заинтересовал Тоттенхэм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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