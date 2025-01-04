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Брайтон - Арсенал 1:1: обзор матча и результат игры 04.01.2025

"Канониры" прервали свою четырехматчевую выигрышную серию.
Вчера, 21:20
Арсенал и Брайтон сыграли вничью / Getty Images
Арсенал и Брайтон сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 4 января, Брайтон принимал на своем поле лондонский Арсенал в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Микеля Артеты после четырех победных поединков во всех турнирах потеряла очки в противостоянии с "чайками", завершив игру вничью 1:1.

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"Канониры" вышли вперед на 16-й минуте встречи благодаря результативному удару Итана Нванери. Тем не менее во втором тайме за фол в своей штрафной Вильяма Салиба хозяева поля получили право на пенальти, который реализовал Жоао Педро.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

Арсенал с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, а отставание от лидирующего Ливерпуля, у которого еще есть две игры в запасе, составляет пять баллов. Брайтон с 28 пунктами идет на десятой позиции.

Статистика матча Брайтон - Арсенал 20-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Арсенал 1:1

Голы: Жоао Педро, 61 (пен.) - Нванери, 16

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 0.84
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 2 - 5
Фолы: 17 - 14

Брайтон: Вербрюгген - Велтман, ван Хеке, Жулио (Вебстер, 66), Эступиньян - Балеба, Аяри - Груда (Минте, 46), О'Райли (Рюттер, 46), Адингра (Митома, 62) - Педро.

Арсенал: Райя - Парти, Салиба, Магальяэс, Калафиори - Райс, Жоржиньо (Эдегор, 64), Мерино - Нванери (Мартинелли, 46), Жезус, Троссар.

Предупреждения: Велтман, Минте - Нванери, Мерино, Калафиори.

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