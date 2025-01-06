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Конкурент украинца Крапивцова покинет Жирону

Пау Лопес переберется в Ланс.
Сегодня, 15:59
Пау Лопес / Getty Images
Пау Лопес / Getty Images

Испанский вратарь Пау Лопес покинет Жирону из-за недостатка игровой практики.

Как сообщают местные СМИ, каталонцы расторгнут договор аренды с Марселем, но Лопес сразу отправится в другую аренду.

Вторую половину сезона Пау проведет в Лансе. Французский клуб пропишет в договоре опцию выкупа по окончании этого сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков возобновил тренировки с Жироной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Пау Лопес

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