Недавно уволенный из Милана Фонсека может трудоустроиться в Англии

Бывший тренер Милана Паулу Фонсека, который недавно был отправлен в отставку с занимаемой должности, может продолжить карьеру в английском Вест Хэме.

Португальский специалист рассматривается как вариант замены нынешнему наставнику "молотобойцев" Хулену Лопетеги, которого могут уволить в ближайшее время.

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Как сообщает talkSPORT, представители английского клуба уже общались с Фонсекой по поводу возможного сотрудничества.

Тем не менее, по информации источника, пока португалец является альтернативным вариантом, а главный кандидат на пост тренера Вест Хэма - бывший наставник Брайтона и Челси Грэм Поттер.

Отметим, что на данный момент Вест Хэм занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 20 сыгранных матчах.

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