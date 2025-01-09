iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модрич не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании

Хорват подхватил вирусную инфекцию.
Сегодня, 16:05
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Мадридский Реал остался без одной из опций в полузащите на матч против Мальорки в полуфинале Кубка Испании.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», в заявку на матч не попал легендарный хавбек столичного клуба Лука Модрич.

Причина заключается в том, что хорват подхватил вирусную инфекцию, которая может помешать ему сыграть и в финале, если Реал туда пробьется.

Матч между Реалом и Мальоркой состоится сегодня, 9 декабря, в 21:00.

Ранее ]Барселона стала первым финалистом Суперкубка .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Суперкубок Испании

Статьи по теме

Барселона прошла в финал Суперкубка Испании, победив Атлетик Барселона прошла в финал Суперкубка Испании, победив Атлетик
Звездный талант Барселоны готов вернуться на поле в ближайшем матче Звездный талант Барселоны готов вернуться на поле в ближайшем матче
Защитник Реала вернулся в состав спустя год после травмы Защитник Реала вернулся в состав спустя год после травмы
Модрич установил рекорд Реала Модрич установил рекорд Реала
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа19:37
Экс-тренер Шахтера может стать наставником Миколенко
Украина19:30
Календарь Шахтера: "горняки" не удержали победу над Динамо Загреб в спарринге
Украина19:14
Динамо отчиталось о состоянии травмированных Бражко и Ярмоленко
Европа19:08
Эвертон Миколенко уволил главного тренера за несколько часов до матча Кубка Англии
Теннис18:55
Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam
Другие страны18:45
МЛС шокировала переходом звезды британского гранда: на самом деле за океан приехал его земляк
Киберспорт18:38
Женская команда официально получила приглашение на IEM Katowice-2025, также определилась судьба HEROIC
Европа18:38
Судаков и Трубин попали в топ-10 самых дорогих игроков не из топ-5 чемпионатов
Европа17:57
Яремчуком интересуются клубы из Турции, США и "экзотической страны"
Европа17:48
ПСЖ работает над трансфером звезды Наполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK