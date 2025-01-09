Модрич не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании

Мадридский Реал остался без одной из опций в полузащите на матч против Мальорки в полуфинале Кубка Испании.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», в заявку на матч не попал легендарный хавбек столичного клуба Лука Модрич.

Причина заключается в том, что хорват подхватил вирусную инфекцию, которая может помешать ему сыграть и в финале, если Реал туда пробьется.

Матч между Реалом и Мальоркой состоится сегодня, 9 декабря, в 21:00.

Ранее ]Барселона стала первым финалистом Суперкубка .

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