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Талант Ман Сити возобновил тренировки после тяжелой травмы, которая была получена в прошлом году

Оскар Бобб сможет помочь своей команде еще в этом сезоне.
Сегодня, 17:29
Оскар Бобб / Getty Images
Оскар Бобб / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола порадовал фанатов хорошей кадровой новостью.

По словам испанца, норвежец Оскар Бобб уже частично тренируется в общей группе.

"Он частично приступил к тренировкам с основной командой. Это хорошие новости для нас. Я не могу сказать, когда он выйдет на поле. Это не мышечная травма.

Это была кость, перелом, и он уже исправлен, поэтому все в порядке. Теперь мы должны смотреть на его физическое состояние, но это безусловно хорошая новость, что он тренируется", - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити подпишет узбекского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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