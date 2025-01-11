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Алавес - Жирона 0:1: обзор матча и результат игры 11.01.2025

Каталонская команда взяла три очка в гостевом матче, забив в компенсированное время.
Сегодня, 17:16
Жирона обыграла Алавес / Getty Images
Жирона обыграла Алавес / Getty Images

В субботу, 11 января, Жирона встречалась в гостях с Алавесом в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда сумела выйти победителем из противостояния, обеспечив себе позитивный результат в компенсированное к матчу время.

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Единственный гол во встрече на 90+1 минуте на свой счет записал Джон Солис, который после заброса с фланга в штрафную переправил мяч в сетку ворот с близкого расстояния.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков после травмы впервые за полтора месяца попал в заявку команды на матч. Украинец начинал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте.

Источник: Getty Images

Жирона, набрав 28 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Алавес с 17 баллами идет на 16-й позиции.

Статистика матча Алавес - Жирона 19-го тура чемпионата Испании

Алавес - Жирона 0:1

Гол: Солис, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 0.56
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 11 - 3
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 6 - 3
Фолы: 16 - 11

Алавес: Овоно - Теналья, Абкар, Диарра, Санчес (Вильялибре, 90+2) - Висенте, Жордан (Гевара, 30), Бланко, К. Мартин (Конечны, 30) - Гуриди, К. Гарсия (Мартинес, 72).

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ромеу, 46), Лопес, Крейчи, Блинд - ван де Бек (Цыганков, 70), И. Мартин (Ромеу, 46), Эррера, Гутьеррес (Данжума, 33), Хиль (Солис, 77) - Руис (Стуани, 70).

Предупреждения: Гуриди - Данжума, Эррера, Крейчи, Стуани.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

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