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Цыганков остался в запасе Жироны в своем первом после травмы матче

Украинец восстановился и впервые за полтора месяца попал в заявку команды.
Сегодня, 14:25
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 11 января, Жирона в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги встретится в гостях с Алавесом.

Перед поединком главный тренер "бело-красных" Мичел огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке запасных украинского вингера Виктора Цыганкова.

Цыганков впервые за полтора месяца попал в заявку Жироны после травмы. Последний раз украинец выходил на поле 27 ноября прошлого года в матче Лиги чемпионов против Штурма (0:1), после чего оказался в лазарете с повреждением.

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Всего в нынешнем сезоне украинский вингер провел за каталонскую команду десять поединков во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Матч Ла Лиги Алавес - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алавес Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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