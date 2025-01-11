Цыганков остался в запасе Жироны в своем первом после травмы матче
В субботу, 11 января, Жирона в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги встретится в гостях с Алавесом.
Перед поединком главный тренер "бело-красных" Мичел огласил стартовый состав своей команды, оставив на скамейке запасных украинского вингера Виктора Цыганкова.
𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐃𝐄 𝐋'𝐀𝐍𝐘! ❤️🤍#AlavésGirona pic.twitter.com/wc2YK8nvGy— Girona FC (@GironaFC) January 11, 2025
Цыганков впервые за полтора месяца попал в заявку Жироны после травмы. Последний раз украинец выходил на поле 27 ноября прошлого года в матче Лиги чемпионов против Штурма (0:1), после чего оказался в лазарете с повреждением.
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Всего в нынешнем сезоне украинский вингер провел за каталонскую команду десять поединков во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Матч Ла Лиги Алавес - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.
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