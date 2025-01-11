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Милан неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером

Кальяри героически выстоял под напором "россонери".
Вчера, 23:45
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

В субботу, 11 января, Милан принимал одного из аутсайдеров чемпионата Кальяри.

Со старта матча Милан забрал мяч под контроль, пытаясь отыскать бреши в защите гостей. Леау, Эрнандес и Рейндерс предприняли наиболее яркие попытки, однако забить никому так и не удалось.

Кальяри пару раз смог дойти до ворот Милана, но по итогу первый тайм так и завершился без голов.

Со стартом второго тайма "россонери" большими силами бросились в атаку. Сначала Пулишич попал в перекладину, а затем все так же после удара американца Мората среагировал на добивание и открыл счет.

И почти сразу же Кальяри ответили быстрой атакой и сравняли счет голом Дзортеа. В течение следующих полчаса Милан полностью доминировал на поле, но не смог конвертировать это в голы и потерял очки.

Статистика матча Милан - Кальяри 20-го тура Серии А

Милан - Кальяри 1:1
Голы: Мората, 51 - Дзортеа, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.08 - 0.37
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 22 - 6
Удары в створ: 11 - 2
Угловые: 9 - 1
Фолы: 9 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан кальяри

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