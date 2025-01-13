Левандовски - о разгроме Реала: Нам все равно кого мы побеждаем

В рамках финала Суперкубка Испании Барселона разгромила Реал.

По окончанию поединка форвард "сине-гранатовых" Роберт Левандовски поделился эмоциями от завоевания трофея.

По словам поляка, для него и его команды победа над принципиальным соперником весит столько же, как и любая другая.

"Мы хорошо играли до конца прошлого года. Во время отдыха мы проанализировали все неправильные вещи, которые сделали за месяц.

В наших головах мы всегда стремимся к большему. Сегодня мы очень рады, но через три дня у нас будет другая игра.

Необходимо быть морально сильным. Не имеет значения, против какой ктоманды мы играем, мы всегда хотим побеждать.

Мы будем праздновать сегодня, но на днях должны начать готовиться к следующему матчу. У нас не так много времени", - сказал Левандовски.

Отметим, что Роберт стал одним из авторов голов в этом матче.

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