iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Идите в школу": Гвардиола отчитал фанатов, которые пришли выпрашивать автографы

Испанец постарался наставить молодых людей.
Сегодня, 12:25
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола резко отругал фанатов.

Болельщики "горожан" подкараулили испанца, как сообщается, около парковки и стали выпрашивать у него автографы. При чем у ребят были с собой сразу по несколько предметов.

Гвардиола заявил, что запомнил их всех уже в лицо, и лучше бы они шли в школу, а не занимались тем, чем занимаются.

"Не приходите больше, я не буду расписываться, я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь – вы молоды, не тратьте здесь время впустую.

Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Правда? Ты хочешь провести остаток своей жизни, занимаясь этим? Лучше учись, черт возьми, парень. О чем ты мечтаешь? Трудись!" – сказал главный тренер Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити может переехать в Германию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола обвинил себя в неудачах Ман Сити Гвардиола обвинил себя в неудачах Ман Сити
"Я бы точно спал еще хуже": Гвардиола рассказал, жалеет ли о новом контракте с Сити "Я бы точно спал еще хуже": Гвардиола рассказал, жалеет ли о новом контракте с Сити
Гвардиола рассказал о том, каким он видит свое будущее после Ман Сити Гвардиола рассказал о том, каким он видит свое будущее после Ман Сити
Моуринью жестко ответил Гвардиоле, который "подколол" его количеством выигранных АПЛ Моуринью жестко ответил Гвардиоле, который "подколол" его количеством выигранных АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Бокс16:25
Фьюри объявил о завершении карьеры после второго поражения от Усика
Европа15:54
Слот - о сенсационном Ноттингеме: Они уже доказали, что могут соревноваться на равных с другими топ-клубами
Европа14:59
Клуб АПЛ согласовал трансфер финалиста Лиги чемпионов
Шахматы14:52
Ушенина - чемпионка Европы по рапиду
Теннис14:33
Снигур второй год подряд вылетела в первом раунде основной сетки Australian Open
Теннис14:31
Australian Open-2025: Свитолина и Костюк уверенно стартовали на турнире, Снигур вылетела
Формула 114:10
Хаас проведет частные тесты для своих пилотов в преддверии нового сезона
Европа13:51
Клуб Серии А арендовал Ибрагимовича
Европа13:40
Лидер сборной Дании решил завершить карьеру
13:30
Обзор ресурса для разработчиков игр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK