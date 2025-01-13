"Идите в школу": Гвардиола отчитал фанатов, которые пришли выпрашивать автографы

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола резко отругал фанатов.

Болельщики "горожан" подкараулили испанца, как сообщается, около парковки и стали выпрашивать у него автографы. При чем у ребят были с собой сразу по несколько предметов.

Гвардиола заявил, что запомнил их всех уже в лицо, и лучше бы они шли в школу, а не занимались тем, чем занимаются.

"Не приходите больше, я не буду расписываться, я знаю вас в лицо. Идите в школу, учитесь – вы молоды, не тратьте здесь время впустую.

Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Правда? Ты хочешь провести остаток своей жизни, занимаясь этим? Лучше учись, черт возьми, парень. О чем ты мечтаешь? Трудись!" – сказал главный тренер Манчестер Сити.

Ранее также сообщалось, что хавбек Сити может переехать в Германию.

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