Экс-тренер Манчестер Юнайтед работает на "теневой должности" в немецком клубе
Бывший тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг нашел себе новую неофициальную работу.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, нидерландский специалист является своего рода теневым помщником Нури Шахина в Боруссии.
Тен Хаг помогает турецкому тренеру, однако не имеет официальной должности в клубе. Также, как сообщают немецкие журналисты, нидерландец присутствует на матчах "шмелей".
Считается, что, если руководство Боруссии решит расстаться с Шахином, его заменит именно тен Хаг.
В пользу такого сценария также говорит тот факт, что Эрик поддерживает хорошие отношения с советником Боруссии Маттиасом Заммером.
Ранее также сообщалось, что Боруссия продала своего игрока в клуб АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!