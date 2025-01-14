Экс-тренер Манчестер Юнайтед работает на "теневой должности" в немецком клубе

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг нашел себе новую неофициальную работу.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, нидерландский специалист является своего рода теневым помщником Нури Шахина в Боруссии.

Тен Хаг помогает турецкому тренеру, однако не имеет официальной должности в клубе. Также, как сообщают немецкие журналисты, нидерландец присутствует на матчах "шмелей".

Считается, что, если руководство Боруссии решит расстаться с Шахином, его заменит именно тен Хаг.

В пользу такого сценария также говорит тот факт, что Эрик поддерживает хорошие отношения с советником Боруссии Маттиасом Заммером.

Ранее также сообщалось, что Боруссия продала своего игрока в клуб АПЛ.

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