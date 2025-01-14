Аутсайдер Бундеслиги неожиданно обыграл дортмундскую Боруссию

Во вторник, 14 января, аутсайдер Бундеслиги Хольштайн Киль принимал дома дортмундскую Боруссию.

После первых 20-25 минут матча всем было очевидно, что гости приехали побеждать и они очевидно выше классом своих соперников. Но на 27-й минуте Хольштайн открыл счет после ошибки защитников Боруссии.

А еще через пять минут хозяева вырвались в одну из своих редких атак, которую точным ударом головой завершил Фил Харрес. А под конец тайма он же сделал отличную подачу в штрафную, которую завершил Александер Бернгардссон. Хольштайн в первом сумел превратить 22% владения мячом в три гола!

Во втором тайме хозяева, вдохновившись успехами, смогли несколько подпортить доминацию Боруссии, однако моментов не было с обеих сторон. Лишь на 71-й минуте Джованни Рейна отыграл один мяч, а на 77-й Байно-Гиттенс - второй. Последние десять минут хозяева доигрывалли в меньшинстве, однако сумели забить еще и четвертый мяч и удержать победу против более именитого соперника.

Статистика матча Хольштайн Киль - Боруссия Дортмунд 17-го тура Бундеслиги

Хольштайн Киль - Боруссия Дортмунд 4:2

Голы: Мачино, 27, Харрес, 32, Бернгардссон, 45+4, Арп, 90+8 - Рейна, 71, Байно-Гиттенс, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.27 - 1.07

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 1 - 9

Фолы: 13 - 11

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