iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер Бундеслиги неожиданно обыграл дортмундскую Боруссию

Хотя "шмели" и имели все шансы спасти матч.
Сегодня, 21:37
Хольштайн Киль - Боруссия Дортмунд / Getty Images
Хольштайн Киль - Боруссия Дортмунд / Getty Images

Во вторник, 14 января, аутсайдер Бундеслиги Хольштайн Киль принимал дома дортмундскую Боруссию.

После первых 20-25 минут матча всем было очевидно, что гости приехали побеждать и они очевидно выше классом своих соперников. Но на 27-й минуте Хольштайн открыл счет после ошибки защитников Боруссии.

А еще через пять минут хозяева вырвались в одну из своих редких атак, которую точным ударом головой завершил Фил Харрес. А под конец тайма он же сделал отличную подачу в штрафную, которую завершил Александер Бернгардссон. Хольштайн в первом сумел превратить 22% владения мячом в три гола!

Во втором тайме хозяева, вдохновившись успехами, смогли несколько подпортить доминацию Боруссии, однако моментов не было с обеих сторон. Лишь на 71-й минуте Джованни Рейна отыграл один мяч, а на 77-й Байно-Гиттенс - второй. Последние десять минут хозяева доигрывалли в меньшинстве, однако сумели забить еще и четвертый мяч и удержать победу против более именитого соперника.

Статистика матча Хольштайн Киль - Боруссия Дортмунд 17-го тура Бундеслиги

Хольштайн Киль - Боруссия Дортмунд 4:2
Голы: Мачино, 27, Харрес, 32, Бернгардссон, 45+4, Арп, 90+8 - Рейна, 71, Байно-Гиттенс, 77

Ожидаемые голы (xG): 1.27 - 1.07
Владение мячом: 25% - 75%
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 1 - 9
Фолы: 13 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко
Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека Челси и Боруссия не могут прийти к компромиссу по трансферу португальского хавбека
Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда Бавария намерена переманить очередного игрока из Дортмунда
Боруссия Дортмунд не удержала победу над Баварией в центральном матче тура Боруссия Дортмунд не удержала победу над Баварией в центральном матче тура
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Финляндия выиграла одиночную смешанную эстафету в Оберхофе, Украина стала 13-й
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе
просмотров

Последние новости

Европа23:29
Брентфорд камбекнул против Манчестер Сити, отобрав очки у "горожан"
Европа23:28
Челси сумел избежать поражения от Борнмута с Забарным
Киберспорт22:44
BLAST Bounty Spring 2025: Liquid разбили россиян, fnatic с украинцами проиграли Spirit
Европа22:37
Ювентус оформил аренду форварда сборной Франции
Бокс22:25
Холифилд оценил свой гипотетический бой с Усиком
Европа22:01
Защитник Милана побил рекорд Паоло Мальдини
Бокс22:00
Холифилд назвал место Усика в истории супертяжеловесов
Европа21:37
Аутсайдер Бундеслиги неожиданно обыграл дортмундскую Боруссию
Европа21:25
Милан добыл волевую победу над Комо, забив дважды в конце
Киберспорт20:48
NaVi Junior проиграли NaVi и будут играть против росиян в финале нижней сетки за слот PGL Wallachia Season 3
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK