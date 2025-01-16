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Три клуба интересуются арендой таланта Барселоны

Ансу Фати имеет несколько вариантов.
Сегодня, 16:15
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати имеет несколько вариантов продолжения карьеры, пишет Diario Sport.

Напомним, что каталонский клуб хотел продать игрока, однако готов рассмотреть и предложения аренды. В клубе для Фати попросту нет места.

Два лондонских клуба - Вест Хэм и Тоттенхэм готовы арендовать игрока. "Молотобойцам" нужно укрепить атаку после травм своих нападающих, а "шпоры" просто хотят иметь дополнительные варианты.

Также Фати интересен Бешикташу. Турецкий клуб видит в аренде игрока сразу несколько плюсов: во-первых, приход Фати повысит уровень команды, а во-вторых ее имидж.

При этом сам игрок не очень хочет уходить и готов бороться за место в команде.

Ранее также сообщалось, что Барселона вернулась к правилу "1 к 1".

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