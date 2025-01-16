Манчестер Юнайтед совершил камбэк, обыграв самую худшую команду АПЛ
В рамках чемпионата Англии Манчестер Юнайтед в домашнем поединке принимал Саутгемптон.
В первом тайме "святые" имели отличный шанс открыть счет, но Онана сделал двойной сейв.
За несколько минут до перерыва Саутгемптон сумел забить - Угарте срезал мяч в свои ворота.
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Во втором тайме Манчестер Юнайтед начал больше атаковать. Антони имел реальный шанс сравнять счет, но не забил в пустые ворота.
В конце игры хозяева избежали поражения благодаря голу Диалло. На последних минутах Амад оформил дубль, который принес команде победу.
Финальную точку в компенсированное время поставил Диалло, сделав хет-трик.
В турнирной таблице Манчестер Юнайтед занимает 12 место с 26 баллами. Саутгемптон идет последним с шестью очками.
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:1
Голы: Диалло, 82, 90, 90+4 - Угарте, 43
Манчестер Юнайтед: Онана - Йоро (Эриксен, 84), де Лигт, Мартинес - Диалло, Угарте (Кристофер Кольер, 54), Мейну (Антони, 46), Мазрауи (Магуайр, 83) - Гарначо, Фернандеш - Гойлунн (Зиркзе, 53)
Саутгемптон: Рамсдейл - Бри, Беднарек, Гарвуд-Беллис - Сугавара, Угочукву (Онуачу, 83), Арибо (Даунс, 73), Уокер-Питерс - Диблинг (Смоллбоун, 63), Фернандеш (Армстронг, 74) - Сулемана
Предупреждения: Фернандеш - Диблинг, Даунс
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