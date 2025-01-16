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Манчестер Юнайтед совершил камбэк, обыграв самую худшую команду АПЛ

"Красным дьяволам" удалось добыть волевую победу благодаря сумасшедшему хет-трику Диалло.
Вчера, 23:55
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон / Getty Images

В рамках чемпионата Англии Манчестер Юнайтед в домашнем поединке принимал Саутгемптон.

В первом тайме "святые" имели отличный шанс открыть счет, но Онана сделал двойной сейв.

За несколько минут до перерыва Саутгемптон сумел забить - Угарте срезал мяч в свои ворота.

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Во втором тайме Манчестер Юнайтед начал больше атаковать. Антони имел реальный шанс сравнять счет, но не забил в пустые ворота. 

В конце игры хозяева избежали поражения благодаря голу Диалло. На последних минутах Амад оформил дубль, который принес команде победу.

Финальную точку в компенсированное время поставил Диалло, сделав хет-трик.

В турнирной таблице Манчестер Юнайтед занимает 12 место с 26 баллами. Саутгемптон идет последним с шестью очками.

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 3:1
Голы: Диалло, 82, 90, 90+4 - Угарте, 43

Манчестер Юнайтед: Онана - Йоро (Эриксен, 84), де Лигт, Мартинес - Диалло, Угарте (Кристофер Кольер, 54), Мейну (Антони, 46), Мазрауи (Магуайр, 83) - Гарначо, Фернандеш - Гойлунн (Зиркзе, 53)

Саутгемптон: Рамсдейл - Бри, Беднарек, Гарвуд-Беллис - Сугавара, Угочукву (Онуачу, 83), Арибо (Даунс, 73), Уокер-Питерс - Диблинг (Смоллбоун, 63), Фернандеш (Армстронг, 74) - Сулемана

Предупреждения: Фернандеш - Диблинг, Даунс

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