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Реал вместе с Луниным в дополнительное время обыграл Сельту в Кубке Испании

Команда украинца сыграет в 1/8 финала.
Сегодня, 01:08
Реал прошел Сельту / Getty Images
Реал прошел Сельту / Getty Images

В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал дома принимал Сельту.

В первом тайме подопечные Карло Анчелотти открыли счет благодаря голу Мбаппе.

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Сразу после перерыва Реал удвоил преимущество - Винисиус Жуниор реализовал свой шанс.

В конце встречи Сельта сумела вернуться в игру. Сначала Бамба забил, а затем заработал пенальти, который реализовал Маркос Алонсо.

В компенсированное время мадридский коллектив додавил соперника, а автором победного гола стал Эндрик.

На последних минутах игры Эндрик оформил дубль, а Вальверде отметился своим первым голом в игре.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел всю игру на поле. На счету вратаря два сейва.

Реал - Сельта 5:2
Голы: Мбаппе, 37, Винисиус Жуниор, 48, Эндрик, 108, 119, Вальверде, 112 - Бамба, 83, Маркос Алонсо, 90+1 (пен.)

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