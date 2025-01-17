Неймар: Мбаппе завидовал Месси после его прихода в ПСЖ

Нападающий Аль-Хиляля Неймар дал большое интервью легенде бразильского футбола Ромарио.

Среди прочего бразилец рассказал о своих днях пребывания в ПСЖ и о конфликтах между им, Месси и Мбаппе.

По словам Неймара, после прихода Месси в парижский клуб стал меняться и Мбаппе, скорее всего, потому что завидовал аргентинцу.

"С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его "Золотой мальчик". Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.

У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси Килиан стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении", – приводит слова Неймара Marca.

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