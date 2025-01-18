Новый тренер Эвертона озвучил свои требования к Миколенко

Дэвид Мойес, вернувшийся на пост главного тренера Эвертона, высказался об украинском защитнике Виталии Миколенко.

По словам наставника "ирисок", он хочет, чтобы украинец действовал на поле выше и подключался к атакам.

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"Я бы хотел, чтобы оба моих крайних защитника играли выше на поле. В то время, когда я был здесь раньше, у нас, вероятно, лучшим ассистентом в Премьер-лиге был Лейтон Бэйнс. Мы бы хотели снова иметь такую связку, когда играли, например, Бэйнс и Пиенар.

Что касается Миколенко, то мы хотим, чтобы он шел вперед и подключался к атакам. Он действительно выполнил очень хороший пас, но Дукуре его не реализовал. Мы хотим увеличить эти показатели", - приводит слова Мойеса официальный сайт Эвертона.

Ранее сообщалось, что Эвертон хочет подписать конкурента для Миколенко зимой.

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