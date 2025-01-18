Суперзвезда Голливуда на фарт посетил матч Ромы и получил подарок от одноклубника Довбика
Титульный актер Дюны Дени Вильнева объединил приятное с полезным в Риме. Он приехал в Вечный город продвигать новый фильм и посетил Стадио Олимпико, сообщает Corriere dello Sport.
Тимоти Шаламе приехал в столицу Италии с биографической лентой Совершенный незнакомец. 29-летнему актеру досталась главная роль – певца Боба Дилана. После премьеры фильма он пошел на футбол.
Фанат французского Сент-Этьена и Нью-Йорк Никс получил доступ в раздевалку Ромы. Там он встретился с Пауло Дибалой. Чемпион мира подарил Шаламе свою футболку и сделал фото с актером.
Proseguono le avventure di #Chalamet romanista di titanio— Radio Romanista (@radio_romanista) January 17, 2025
Pure con #Dybala 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/jZbJfalsZ8
Напомним, накануне Рома уверенно одолела Дженоа с голом Довбика.
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