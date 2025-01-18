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Суперзвезда Голливуда на фарт посетил матч Ромы и получил подарок от одноклубника Довбика

Франко-американский актер Тимоти Шаламе посетил поединок итальянского гранда против Дженоа.
Сегодня, 17:31
Тимоти Шаламе / Getty Images
Тимоти Шаламе / Getty Images

Титульный актер Дюны Дени Вильнева объединил приятное с полезным в Риме. Он приехал в Вечный город продвигать новый фильм и посетил Стадио Олимпико, сообщает Corriere dello Sport.

Тимоти Шаламе приехал в столицу Италии с биографической лентой Совершенный незнакомец. 29-летнему актеру досталась главная роль – певца Боба Дилана. После премьеры фильма он пошел на футбол.

Фанат французского Сент-Этьена и Нью-Йорк Никс получил доступ в раздевалку Ромы. Там он встретился с Пауло Дибалой. Чемпион мира подарил Шаламе свою футболку и сделал фото с актером.

Напомним, накануне Рома уверенно одолела Дженоа с голом Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала

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Довбик отличился голом в матче с Дженоа
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