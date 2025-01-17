Рома - Дженоа 3:1: обзор матча и результат игры 17.01.2025

Украинский форвард положил начало, а римляне разобрались с соседом по турнирной таблице.

В пятницу, 17 января, Рома принимала на своем поле Дженоа в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Клаудио Раньери сумели справиться с соперником, одержав победу со счетом 3:1.

Читай также: Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Рома вышла вперед на 25-й минуте встречи благодаря результативному удару своего украинского нападающего Артема Довбика. Лоренцо Пеллегрини замкнул дальнюю стойку после навеса с правого фланга от Алексиса Салемакерса - голкипер Дженоа парировал этот удар, но украинец успешно добил мяч в сетку ворот из пределов вратарской.

Источник: Getty Images

Генуэзцам достаточно быстро удалось отыграться усилиями Патрицио Мазини, однако во втором тайме "джаллоросси" сумели оформить победный результат. На 60-й минуте Стефан Эль-Шаарави снова вывел римлян вперед, а на 73-й минуте преимущество хозяев поля закрепил голкипер гостей Никола Леали, срезав мяч в собственные ворота.

Рома, набрав 27 очков, занимает на данный момент девятое место в турнирной таблице Серии А. Дженоа с 23 баллами расположилась на 11-й позиции.

Статистика матча Рома - Дженоа 21-го тура чемпионата Италии

Рома - Дженоа 3:1

Голы: Довбик, 25, Эль-Шаарави, 60, Леали, 73 (аг) - Мазини, 33

Ожидаемые голы (xG): 1.51 - 0.50

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 16 - 7

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 3 - 2

Фолы: 12 - 12

Рома: Свилар - Манчини, Хуммельс (Пизилли, 76), Ндика - Салемакерс (Челик, 75), Коне, Паредес, Анхелиньо - Дибала (Суле, 84), Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави, 48) - Довбик (Шомуродов, 84).

Дженоа: Леали - Де Винтер, Бани (Сабелли, 32), Васкес, Мартин - Фрэндруп, Мазини, Торсбю (Экатор, 68) - Дзаноли (Вентурино, 68), Миретти (Каса, 85), Пинамонти.

Предупреждения: Паредес - Васкес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!