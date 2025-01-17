Довбик отличился голом в матче с Дженоа
В пятницу, 17 января, Рома и Дженоа встретились на Стадио Олипико в матче 21-го тура итальянской Серии А.
Украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик вышел на игру в стартовом составе и в середине первого тайма вывел свою команду вперед.
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На 25-й минуте голкипер Дженоа среагировал на удар Лоренцо Пеллегрини после навеса на дальнюю стойку, но украинец успешно сыграл на добивании.
Видео гола Довбика в матче с Дженоа:
Для Довбика этот гол стал 11-м в 26 матчах за Рому во всех турнирах. Также на его счету три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро.
Источник видео: MEGOGO
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