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Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Украинский нападающий вывел Рому вперед в поединке Серии А.
Вчера, 22:40
Довбик забил Дженоа / Getty Images
Довбик забил Дженоа / Getty Images

В пятницу, 17 января, Рома и Дженоа встретились на Стадио Олипико в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик вышел на игру в стартовом составе и в середине первого тайма вывел свою команду вперед.

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На 25-й минуте голкипер Дженоа среагировал на удар Лоренцо Пеллегрини после навеса на дальнюю стойку, но украинец успешно сыграл на добивании.

Видео гола Довбика в матче с Дженоа:

Для Довбика этот гол стал 11-м в 26 матчах за Рому во всех турнирах. Также на его счету три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро.

Источник видео: MEGOGO

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Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

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