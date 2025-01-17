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Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро

Выступление Альваро Мораты убедило итальянский клуб.
Сегодня, 19:50
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик мог оказаться в другом клубе, рассказал Игорь Цыганык.

По информации журналиста, летом активный интерес к украинцу проявлял другой итальянский клуб - Милан.

Однако в итоге на решение руководства "россонери" повляило Евро-2024, на котором, напомним, Украина провалилась.

Триумфатором турнира стала сборная Испании, а Альваро Мората был одним из ее лидеров. Именно из-за этого в Милане решили сделать ставку на опытного бомбардира.

Если бы Альваро провалил турнир или вовсе получил бы травму, Довбик был бы главным кандидатом на трансфер в Милан.

Ранее также сообщалось, что Боруссия готова подписать Зинченко при одном условии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан артем довбик

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