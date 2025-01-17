Довбик летом мог оказаться в другом итальянском клубе, если бы не Евро

Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик мог оказаться в другом клубе, рассказал Игорь Цыганык.

По информации журналиста, летом активный интерес к украинцу проявлял другой итальянский клуб - Милан.

Однако в итоге на решение руководства "россонери" повляило Евро-2024, на котором, напомним, Украина провалилась.

Триумфатором турнира стала сборная Испании, а Альваро Мората был одним из ее лидеров. Именно из-за этого в Милане решили сделать ставку на опытного бомбардира.

Если бы Альваро провалил турнир или вовсе получил бы травму, Довбик был бы главным кандидатом на трансфер в Милан.

Ранее также сообщалось, что Боруссия готова подписать Зинченко при одном условии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!