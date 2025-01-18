Ливерпуль дожал Брентфорд с Ярмолюком благодаря дублю неожиданного героя

"Красные" долго пытались забить хоть один, а в итоге в конце забили два.

В рамках 22-го тура АПЛ Ливерпуль сыграл с Брентфордом.

На протяжении всего поединка «красные» несмотря на статус гостей владели инициативой, имея серьезное количество моментов, чтобы забить еще в первом тайме.

В частности, вспоминаются, удары Райана Гравенберха в нижний угол ворот и Доминика Собослая в дальнюю «девятку» после обрезки от одного из защитников «пчел».

После перерыва неплохие возможности имели Мохамед Салах и Луис Диас, однако, победу коллективу Арне Слота принесли не они.

На 65-ой минуте вместо упомянутого Диаса появился Дарвин Нуньес и именно уругваец точными ударами на 90+1 и 90+3 минутах принес мерсисайдцам чрезвычайно вымученный триумф.

Брентфорд - Ливерпуль 0:2

Голы: Нуньес, 90+1, 90+3

Брентфорд: Флеккен - Роерслев, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер - Нергор, Ярмолюк, Янельт (Шаде, 66) - Мбемо, Висса, Дамсгор (Йенсен, 80).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 65) - Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 80) - Салах, Собослаи (Эллиотт, 80), Диас (Нуньес, 65) - Гакпо (Кьеза, 87).

Предупреждения: Нергор, Роерслев - Цимикас, Собослаи, Нуньес

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