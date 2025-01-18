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Франк комплиментарно прокомментировал игру Ярмолюка против Ливерпуля

Датчанин похвалил определенные качества украинского полузащитника.
Вчера, 22:14
Луис Диас и Егор Ярмолюк / Getty Images
Луис Диас и Егор Ярмолюк / Getty Images

Наставник Брентфорда Томас Франк в комплиментарной манере высказался о перформансе Егора Ярмолюка в матче против Ливерпуля.

По словам датчанина, он выпустил украинца в старте из-за объема работы и выносливости, которые он умеет давать, но и другие аспекты игры Ярмолюка были на топовом уровне.

"Я решил выпустить Ярмо (прозвище Егора в команде - прим.) в старте из-за того, что нам нужна была его энергичность и интенсивность.

Впрочем, и то, как он справлялся с трудными ситуациями, то, как он перемещал мяч, также было на высоком уровне", - заявил Франк.

Напомним, в матче с Ливерпулем Брентфорд проиграл в последние минуты поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК Томас Франк

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