Франк комплиментарно прокомментировал игру Ярмолюка против Ливерпуля
Датчанин похвалил определенные качества украинского полузащитника.
Наставник Брентфорда Томас Франк в комплиментарной манере высказался о перформансе Егора Ярмолюка в матче против Ливерпуля.
По словам датчанина, он выпустил украинца в старте из-за объема работы и выносливости, которые он умеет давать, но и другие аспекты игры Ярмолюка были на топовом уровне.
"Я решил выпустить Ярмо (прозвище Егора в команде - прим.) в старте из-за того, что нам нужна была его энергичность и интенсивность.
Впрочем, и то, как он справлялся с трудными ситуациями, то, как он перемещал мяч, также было на высоком уровне", - заявил Франк.
Напомним, в матче с Ливерпулем Брентфорд проиграл в последние минуты поединка.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!