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Тренер Леганеса забавно высмеял жалобы Симеоне на судейство

Наставник испанского середняка поиздевался над оппонентом из мадридского Атлетико.
Вчера, 23:24
Борха Хименес / Getty Images
Борха Хименес / Getty Images

Борха Хименес красноречиво обыграл сетования Диего Симеоне на судейство. Главный тренер Леганеса решил высмеять оппонента после нереализованного пенальти.

На 90-й минуте противостояния на Мунисиполь де Бутарке "матрасник" Гризманн не смог сравнять счет с отметки. Одиннадцатиметровый в ворота "пепинерос" арбитр назначил в противоречивом эпизоде. Гонсалес Пуаррье якобы сыграл рукой в ​​борьбе с Ле Норманом. В конце концов Леганес удержал победный счет.

После промаха Гризманна Хименес подошел к тренерской скамье Атлетико, изображая плач. Скорее всего, наставник Леганеса среагировал на недавние высказывания Симеоне об арбитраже. Аргентинский специалист был недоволен судейскими решениями в поединке между Сельтой из Виго и мадридским Реалом.

К слову, зимой Реал постарается подписать Александера-Арнольда из Ливерпуля.

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