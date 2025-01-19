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Ливерпуль готов предложить трех игроков в обмен на преемника Салаха

Мерсисайдцы всерьез нацелены на Такефусу Кубо.
Сегодня, 13:45
Такефуса Кубо / Getty Images
Такефуса Кубо / Getty Images

В Ливерпуле определились с главным кандидатом на замену Мохамеду Салаху, пишет teamtalk.

Напомним, что контракт египтянина истекает уже летом, а переговоры по новому соглашению все затягиваются. Предполагается, что Салах покинет клуб.

Вингер Сосьедада Такефуса Кубо сейчас считается основным вариантом для долгосрочной замены Мохамеда.

Трансфермаркт оценивает японца в 40 млн евро, однако в контракте игрока прописаны отступные в 60 млн евро. Ливерпуль же надеется заполучить Такефусу еще дешевле.

Мерсисайдцы готовы включить в сделку своего игрока, главными кандидатами на выход считаютсяч Федерико Кьеза, Ватару Эндо и Харви Эллиот.

Ранее также сообщалось, что Кьеза не хочет покидать Ливерпуль.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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