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Лидер Боруссии Дортмунд заинтересовал ряд топ-клубов

Джейми Гиттенс может уйти из команды.
Сегодня, 17:33
Джеймі Гіттенс / Getty Images
Джеймі Гіттенс / Getty Images

Вингер Боруссии Дортмунд Джейми Гиттенс может покинуть команду летом.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, в услугах 20-летнего англичанина заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси, а также Бавария.

Ни одна из команд пока не делала предложений, однако, выразила руководству «шмелей» конкретный интерес.

Уход Гиттенса будет крайне вероятным, если его команда не попадет в Лигу чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд может подписать Зинченко при одном условии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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