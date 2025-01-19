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Реал пропустил свой самый быстрый гол за последние 13 лет

Фабиу Силва ошеломил мадридцев, но его команде это не помогло.
Сегодня, 20:21
Фабиу Силва / Getty Images
Фабиу Силва / Getty Images

В рамках 20 тура Ла Лиги Реал спокойно переиграл Лас-Пальмас несмотря на очень быстрый пропущенный.

Уже на 28-ой секунде матча Фабио Силва открыл счет в матче. Последний раз мадридцы пропускали еще быстрее 13 лет назад.

В сентябре 2011 года Мичу, который тогда защищал цвета Райо Вальекано забил на 16-ой минуте.

Напомним, в этом матче также состоялось возвращение Давида Алабы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал лас-пальмас

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