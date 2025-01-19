Реал пропустил свой самый быстрый гол за последние 13 лет

Фабиу Силва ошеломил мадридцев, но его команде это не помогло.

В рамках 20 тура Ла Лиги Реал спокойно переиграл Лас-Пальмас несмотря на очень быстрый пропущенный.

Уже на 28-ой секунде матча Фабио Силва открыл счет в матче. Последний раз мадридцы пропускали еще быстрее 13 лет назад.

В сентябре 2011 года Мичу, который тогда защищал цвета Райо Вальекано забил на 16-ой минуте.

Напомним, в этом матче также состоялось возвращение Давида Алабы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!