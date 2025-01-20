Лидер Барселоны драгоценно мотивировал одноклубников перед разгромом Реала в Эль Класико

Бразилец отличился щедрым жестом перед поединком против мадридцев. Рафинья подарил позолоченный именной iPhone каждому игроку Барсы, сообщает Relevo.

Звезда каталонцев презентовал золотые смартфоны партнерам по команде в перерыве между полуфиналом и финалом Суперкубка Испании. Перед Эль Класико каждый футболист получил iPhone с гербом Барселоны, фамилией и игровым номером. Ранее такой подарок от Рафиньи по случаю победы в премии Golden Boy получил Ламин Ямаль.

Подарки с дизайном от компании I Design Gold произвели положительный эффект. Барса сокрушила Реал (5:2) и завоевала очередной трофей. Сам Рафинья оформил дубль и отдал голевую передачу.

Кстати, экс-лидер Барселоны Ривалдо поставил на место Неймара за опрометчивые высказывания.

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