Довбик получил нового партнера в защите

Рома договорилась о трансфере Девайна Ренча, пишет Фабрицио Романо.

22-летний защитник является воспитанником Аякса, он третий самый молодой игрок команды, который провел более 100 игр за клуб в Эредивизии.

Трансфермаркт оценивает Ренча в 12 млн евро, однако, как пишет инсайдер, Рома договорилась о трансфере за 6 млн плюс бонусы.

Уже на текущей неделе защитник должен завершить медицинские тесты и официально присоединится к новому клубу.

Ранее также сообщалось, что Ювентус хочет продать своего хавбека.

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