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Футбол

Вест Хэм сделал неожиданное предложение по форварду другого английского клуба

"Молотобойцы" пытались выкупить Джона Дюрана.
Сегодня, 19:20
Джон Дюран / Getty Images
Джон Дюран / Getty Images

Вест Хэм неожиданно связался с Астон Виллой касательно трансфера Джона Дюрана, пишет Sky Sports.

"Молотобойцы" предложили 57 млн фунтов за 21-летнего нападающего.

Напомним, что ранее с Дюраном связывались представители Барселоны, планируя возможный трансфер колумбийца.

Астон Вилла, как минимум сейчас, наотрез отказывается продавать Дюрана, а потому Вест Хэм получил ожидаемый отказ.

В текущем сезоне у Джона Дюрана 27 выходов на поле, за которые он успел забить 12 голов.

Ранее также сообщалось, что нападающего себе ищет также и Милан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Астон Вилла

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