Вест Хэм сделал неожиданное предложение по форварду другого английского клуба
"Молотобойцы" пытались выкупить Джона Дюрана.
Вест Хэм неожиданно связался с Астон Виллой касательно трансфера Джона Дюрана, пишет Sky Sports.
"Молотобойцы" предложили 57 млн фунтов за 21-летнего нападающего.
Напомним, что ранее с Дюраном связывались представители Барселоны, планируя возможный трансфер колумбийца.
Астон Вилла, как минимум сейчас, наотрез отказывается продавать Дюрана, а потому Вест Хэм получил ожидаемый отказ.
В текущем сезоне у Джона Дюрана 27 выходов на поле, за которые он успел забить 12 голов.
Ранее также сообщалось, что нападающего себе ищет также и Милан.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!