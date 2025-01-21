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Футбол

Дебютант Динамо в Лиге Европы поделился эмоциями от матча против Галатасарая

Роман Саленко считает, что команда продемонстрировала характер.
Вчера, 22:59
Роман Саленко / Getty Images
Роман Саленко / Getty Images

Полузащитник Динамо Роман Саленко поделился мыслями о матче против Галатасарая в Лиге Европы.

По словам Саленко-младшего, дебют в еврокубках стал для него незабываемым.

«Очень рад, конечно. К тому же игра так сложилась, удалось набрать первое очко в Лиге Европы, я вышел на поле Эмоции не передать словами».

Также хавбек высказался о том, какая атмосфера бушевала после игры в раздевалке.

«Эмоции были радостные, зашел президент, поздравил с игрой. Понимаем, что это первое очко, но при этом мы ни за что не боремся. Однако мы продемонстрировали характер, показали, на что способны, и в следующем сезоне еще раз продемонстрируем это в еврокубках», - резюмировал Роман.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Галатасарай - Динамо.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

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Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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