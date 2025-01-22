Дубль против Галатсарая стал для Ярмоленко первым в еврокубках

В рамках 7-го тура Лиги Европы Динамо камбэкнувшее против Галатасарая.

Отыграться киевлянам помог дубль Андрея Ярмоленко. Индивидуально эти два мяча также стали важными для украинца.

Этот дубль стал для Ярмоленко первым во всех матчах еврокубков. Также Андрей в возрасте 35 лет, 2 месяцев и 29 дней стал самым возрастным автором гола в еврокубках за Динамо.

Матч против турецкого гранда стал 90-ым для в еврокубковых турнирах в футболке «бело-синих». Уступает он лишь Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов матча Галатасарай - Динамо.

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