Ливерпуль не без проблем одолел Лилль, играя в большинстве

В рамках 7-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль встретился с Лиллем.

В первом тайме мерсисайдцы полностью переигрывали соперника по всем статьям, однако смогли забить только однажды. На 34-й минуте счет открыл Мохамед Салах.

После перерыва Лилль остался в меньшинстве, но, несмотря на это, именно после этого сравняли счет усилиями Джонатана Дэвида.

Впрочем, паритет продержался не долго, ведь уже на 67-й минуте забил Гарви Эллиотт.

В компенсированное время забил Дарвин Нуньес, однако его гол отменили из-за офсайда.

Ливерпуль - Лилль 2:1

Голы: Салах, 34, Эллиотт, 67 – Дэвид, 62

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