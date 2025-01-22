Витинья - об уходе Мбаппе: ПСЖ стал лучше, как команда

Полузащитник ПСЖ Витинья прокомментировал первый сезон команды без Килиана Мбаппе.

Португальский хавбек признал, что форвард был одним из лучших мира, но без него ПСЖ становится лучше, как команда.

"Килиан – один из лучших, если не лучший. Мы знали, что новый сезон будет непростым. Его нельзя заменить напрямую, но вы делаете это как команда.

Я думаю, что коллективно мы стали лучше, и мы уже это показали. Иногда голы не приходят, но у нас много отличных нападающих", - приводит слова Витиньи The Times.

Ранее также экс-вратарь ПСЖ перешел в аргентинский клуб.

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