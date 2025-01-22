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Матч Брюгге - Ювентус повторил антирекорд Лиги чемпионов

Команды не порадовали атакующей игрой.
Сегодня, 14:07
Брюгге - Ювентус / Getty Images
Брюгге - Ювентус / Getty Images

Матч Лиги чемпионов Брюгге - Ювентус закончился нулевой ничьей, однако, даже среди нулевых ничьих этот поединок сумел выделиться.

Как сообщил twitter-аккаут OptaPaolo, на двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Такая ситуация произошла второй раз в истории Лиги чемпионов.

В 2012 такое антидостижение "покорилось" Лилля и Баварии, в матче который закончился со счетом 0:1 в пользу мюнхенцев.

Напомним, ранее сообщалось. что матч Бенфики и Барселоны стал уникальным для Лиги чемпионов [[link_local_link]].

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