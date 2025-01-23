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Новичок для Довбика: Рома закрыла трансфер универсала

Команда Клаудио Раньери оформила первый переход зимы.
Вчера, 19:58
Девайн Ренш / Getty Images
Девайн Ренш / Getty Images

Девайн Ренш сменил амстердамский Аякс на ряды "волков". Нидерландец переехал в чемпионат Италии на полноценной основе, сообщает официальный сайт клуба.

Ренш заключил с Ромой контракт на 4,5 года. Трансфер стоил римлянам ориентировочно в 5 млн евро. Еще 1 миллион Аякс может заработать в качестве бонусов.

В составе новой команды Ренш будет выступать под 2-м номером. Воспитанник амстердамцев может закрыть позиции центрбэка и на обоих флангах обороны.

Напомним, ранее Рома нацелилась по приглашению Анчелотти летом этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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