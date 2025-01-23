Барселона наконец-то продлила контракт с одной из своих звезд
Рональд Араухо остается в клубе.
Барселона объявила о продлении контракта с Рональдом Араухо.
Напомним, уругвайский защитник долгое время считался одним из главных кандидатов на уход. Им интересовались Бавария и Ювентус.
Новый контракт Араухо с Барселоной рассчитан до 2031 года, зарплата футболиста не разглашалась.
Уругваец присоединился к каталонскому клубу в 2018 году и быстро стал ключевым футболистом команды. На текущий момент на счету Араухо 155 матчей и восемь голов.
Ранее также сообщалось, что Челси готовит серьезное предложение.
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