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Футбол

Барселона наконец-то продлила контракт с одной из своих звезд

Рональд Араухо остается в клубе.
Вчера, 20:35
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Барселона объявила о продлении контракта с Рональдом Араухо.

Напомним, уругвайский защитник долгое время считался одним из главных кандидатов на уход. Им интересовались Бавария и Ювентус.

Новый контракт Араухо с Барселоной рассчитан до 2031 года, зарплата футболиста не разглашалась.

Уругваец присоединился к каталонскому клубу в 2018 году и быстро стал ключевым футболистом команды. На текущий момент на счету Араухо 155 матчей и восемь голов.

Ранее также сообщалось, что Челси готовит серьезное предложение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Араухо

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