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Боруссия ведет переговоры с экс-тренером Баварии

Нико Ковач хочет получить более весомое соглашение.
Вчера, 22:10
Нико Ковач / Getty Images
Нико Ковач / Getty Images

Дортмундская Боруссия ведет переговоры с Нико Ковачем, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, ранее "шмели" уволили главного тренера Нури Шахина и теперь находятся в поисках нового наставника.

Однако Боруссия хочет найти замену Шахина до коцна сезона, а уже летом провести полноценный отбор кандидатов.

На текущий момент клуб ведет переговоры с Нико Ковачем, однако хорват хочет получить контракт до конца сезона с опцией продления. Боруссия же не заинтересована в такой опции.

Если переговоры с Ковачем провалятся, следующим кандидатом является экс-тренер Униона Урс Фишер.

Ранее также сообщалось, что Боруссия нацелилась на игрока сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

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