Ярмолюк получил в партнеры звезду молодежного Евро
Майкл Кайоде попробует реанимировать карьеру в Брентфорде.
Брентфорд объявил о подписании Майкла Кайоде.
20-летний защитник Фиорентины будет играть за "пчел" до конца текущего сезона. По информации Романо, в соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 16 млн евро.
Майкл Кайоде отлично проявил себя на молодежном Евро-2023, где забил победный гол в финале. Однако в текущем сезоне защитник существенно сдал.
Итальянец провел всего 124 минуты в текущем сезоне, и решил попробовать реанимировать карьеру в Брентфорде.
Ранее также сообщалось, что английский клуб нацелился на игрока сборной Украины.
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