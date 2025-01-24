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Ярмолюк получил в партнеры звезду молодежного Евро

Майкл Кайоде попробует реанимировать карьеру в Брентфорде.
Сегодня, 17:23
Майкл Кайоде / brentfordfc.com
Майкл Кайоде / brentfordfc.com

Брентфорд объявил о подписании Майкла Кайоде.

20-летний защитник Фиорентины будет играть за "пчел" до конца текущего сезона. По информации Романо, в соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 16 млн евро.

Майкл Кайоде отлично проявил себя на молодежном Евро-2023, где забил победный гол в финале. Однако в текущем сезоне защитник существенно сдал.

Итальянец провел всего 124 минуты в текущем сезоне, и решил попробовать реанимировать карьеру в Брентфорде.

Ранее также сообщалось, что английский клуб нацелился на игрока сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд

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